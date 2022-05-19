В Кремле назвали главную задачу на освобождённых территориях Украины

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это решение социальных вопросов.
«Нужно обеспечивать жизнедеятельность, нужно гарантировать социальное обеспечение, здесь не может быть пауз. И многие районы сейчас находятся и без света, и без канализации, и без воды. Этим нужно заниматься», — заявил представитель Кремля.
Также Песков рассказал, что судьба освобождённых регионов Украины зависит от выражения воли самих жителей. Пресс-секретарь главы государства отметил, что противоречий в словах Владимира Путина и российских политиков, которые, в частности, говорили о Херсонской и Запорожской областях, нет.