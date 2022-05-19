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37 минут назад

Россия объявила о высылке пяти португальских дипломатов

Алиса Селезнёва

Пять сотрудников посольства Португалии в России были объявлены персонами nоn grata в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов. Об этом сообщил МИД России.

Россия объявила о высылке пяти португальских дипломатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве отметили, что соответствующая нота была передана послу Португалии в России Мадалене Фишер.

«Российской стороной ей был заявлен решительный протест в связи с провокационным решением властей Португальской Республики об объявлении 10 сотрудников российского загранучреждения в Португалии «persona nоn grata»», - говорится в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве предупредили, что этот шаг «негативно отразится на российско-португальских отношениях», и попросили пять сотрудников

посольства Португалии покинуть Россию в течение 14 дней.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что Москва не оставит без внимания недружественные шаги зарубежных государств, выславших российских дипломатов. Она также заверила, то дипломатические работники будут трудоустроены.

Накануне в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что в качестве ответной меры будут высланы из страны 27 сотрудников посольства и консульства Испании, 24 сотрудника итальянских дипломатических и консульских учреждений в России и 34 дипломата Франции.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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