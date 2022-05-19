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40 минут назад

В Госдуму внесен законопроект о полномочиях президента России на «освобожденных территориях» Украины

Русская Планета

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) внесли в Госдуму законопроект о полномочиях российского президента по созданию временных администраций за пределами страны. Документ направлен на создание таких структур в первую очередь в зоне проведения спецоперации на Украине.

В Госдуму внесен законопроект о полномочиях президента России на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Депутат Сергей Миронов пояснил:

«Мы даем полномочия верховному главнокомандующему РФ, президенту России в случае необходимости создавать такие гражданские администрации».

Его слова приводит ИА Regnum.

Временные органы исполнительной власти на «освобожденных территориях» нужны «для решения всех необходимых задач». Речь идет о защите граждан, охране правопорядка, задачах в сферах здравоохранения, образования и других, уточнил парламентарий.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. На днях новая администрация Херсонской области заявила о намерении просить президента России Владимира Путина о присоединении к РФ без референдума и создания ХНР.

На следующий день власти взятого под контроль России региона сделали противоположное по тональности заявление: вопрос вхождения в состав России - вопрос времени.

Кремль, комментируя желание военно-гражданской администрации Херсона, говорил о необходимости легитимного решения вопроса, как в случае с Крымом.

Политика,Сергей Миронов,Владимир Путин,Справедливая Россия,Госдума,
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