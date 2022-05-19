В Госдуму внесен законопроект о полномочиях президента России на Украине

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) внесли в Госдуму законопроект о полномочиях российского президента по созданию временных администраций за пределами страны. Документ направлен на создание таких структур в первую очередь в зоне проведения спецоперации на Украине.
Депутат Сергей Миронов пояснил:
«Мы даем полномочия верховному главнокомандующему РФ, президенту России в случае необходимости создавать такие гражданские администрации».
Его слова приводит ИА Regnum.
Временные органы исполнительной власти на «освобожденных территориях» нужны «для решения всех необходимых задач». Речь идет о защите граждан, охране правопорядка, задачах в сферах здравоохранения, образования и других, уточнил парламентарий.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. На днях новая администрация Херсонской области заявила о намерении просить президента России Владимира Путина о присоединении к РФ без референдума и создания ХНР.
На следующий день власти взятого под контроль России региона сделали противоположное по тональности заявление: вопрос вхождения в состав России - вопрос времени.
Кремль, комментируя желание военно-гражданской администрации Херсона, говорил о необходимости легитимного решения вопроса, как в случае с Крымом.