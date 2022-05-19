Орешкин предрек глобальный голод к концу 2022 года

Помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что мир столкнется с голодом к конце 2022 году. Об этом он сказал а просветительском марафоне "Новые горизонты" российского общества "Знание", передает РИА "Новости". По его словам, важно, чтобы Россия не пострадала от этого глобального голода.

По его словам РФ начала готовиться к глобальному голоду еще в конце 2021 года. Ранее министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил, что с конца апреля с Украины было вывезено 240 тыс. тонн зерна.

19 мая на Украине заявили о критической ситуации с будущим урожаем. Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский на министерской конференции по продовольственной безопасности заявил, что урожай в 2022 году будет в два раза меньше, чем в прошлом году. Он считает, что цены на пшеницу действительно могут вырасти до $700 за тонну, а посевная озимыми находится под угрозой, как и последующие посевные на Украине.