В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 63.56EUR 66.61
Войти в почту
15 минут назад

Орешкин предрек глобальный голод к концу 2022 года

Газета.Ru

Помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что мир столкнется с голодом к конце 2022 году. Об этом он сказал а просветительском марафоне "Новые горизонты" российского общества "Знание", передает РИА "Новости". По его словам, важно, чтобы Россия не пострадала от этого глобального голода.

Орешкин предрек глобальный голод к концу 2022 года
Фото: ТАССТАСС

"США пытаются вывести запасы зерна с Украины, это обрекает не только Украины на гуманитарную катастрофу, но и мир на голод", - высказал мнение Орешкин.

По его словам РФ начала готовиться к глобальному голоду еще в конце 2021 года. Ранее министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил, что с конца апреля с Украины было вывезено 240 тыс. тонн зерна.

19 мая на Украине заявили о критической ситуации с будущим урожаем. Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский на министерской конференции по продовольственной безопасности заявил, что урожай в 2022 году будет в два раза меньше, чем в прошлом году. Он считает, что цены на пшеницу действительно могут вырасти до $700 за тонну, а посевная озимыми находится под угрозой, как и последующие посевные на Украине.

Политика,Максим Орешкин,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители