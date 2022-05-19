Россия высылает пять сотрудников посольства Португалии в качестве ответной меры, сообщило российское Министерство иностранных дел. Португальскому послу Мадалене Фишер 19 мая был заявлен протест в связи с провокационным решением Лиссабона выслать десть сотрудников российского загранучреждения.
«В качестве ответной меры пять сотрудников посольства Португальской Республики в Российской Федерации объявлены «persona nоn grata». Им надлежит покинуть территорию страны в течение 14 дней с момента вручения Послу соответствующей ноты», — сообщил МИД.
5 апреля МИД Португалии объявил десять сотрудников посольства России персонами нон грата.
18 мая МИД России объявил, что высылает 34 сотрудника французских дипмиссий в качестве ответной меры.
Также Россия высылает 27 испанских дипломатов и 24 итальянских дипломата.