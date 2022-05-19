Россия высылает пять сотрудников посольства Португалии в качестве ответной меры, сообщило российское Министерство иностранных дел. Португальскому послу Мадалене Фишер 19 мая был заявлен протест в связи с провокационным решением Лиссабона выслать десть сотрудников российского загранучреждения.