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1 час назад

Россия высылает пять сотрудников посольства Португалии

RT на русскомиещё 3

Россия высылает пять сотрудников посольства Португалии в качестве ответной меры, сообщило российское Министерство иностранных дел. Португальскому послу Мадалене Фишер 19 мая был заявлен протест в связи с провокационным решением Лиссабона выслать десть сотрудников российского загранучреждения.

Россия высылает пять сотрудников посольства Португалии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В качестве ответной меры пять сотрудников посольства Португальской Республики в Российской Федерации объявлены «persona nоn grata». Им надлежит покинуть территорию страны в течение 14 дней с момента вручения Послу соответствующей ноты», — сообщил МИД.

5 апреля МИД Португалии объявил десять сотрудников посольства России персонами нон грата.

18 мая МИД России объявил, что высылает 34 сотрудника французских дипмиссий в качестве ответной меры.

Также Россия высылает 27 испанских дипломатов и 24 итальянских дипломата.

Политика,МИД России,
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