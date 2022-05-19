В МИД назвали условие возобновления переговоров с Киевом

Москва готова вернуться к мирным переговорам, если Киев выразит желание их возобновить. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, передает РБК.
17 мая Руденко сообщал, что переговоры России и Украины застопорились, Киев фактически вышел из переговорного процесса. На следующий день эту информацию подтвердила украинская сторона.
Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что на сегодняшний день переговоры невозможны. При этом, отметил Подоляк, переговорщики будут готовы возобновить процесс, если соответствующий запрос поступит от президента Зеленского. Причиной приостановки, по словам Подоляка, стало принуждение Киева отказаться от ряда территорий.
Делегации России и Украины начали вести переговоры в первые дни после начала спецоперации РФ. В последний раз о прогрессе на переговорах Россия сообщала в конце марта. Спустя месяц президент РФ Владимир Путин говорил, что позиция украинских властей по условиям урегулирования кардинально изменилась. 6 мая в МИД РФ заявили, что прогресса в переговорах нет.