ГД рассмотрит законопроект о временных администрациях в зоне СВО

Группа депутатов фракции "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) во главе с лидером справороссов Сергеем Мироновым вносит в Госдуму законопроект о полномочиях президента РФ по созданию временных администраций за пределами России, документ направлен в первую очередь на создание таких структур в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

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"В случае необходимости и в случае принятия решения о направлении за пределы территории Российской Федерации воинских формирований Вооруженных сил Российской Федерации для участия в миротворческой деятельности по решению президента Российской Федерации на таких территориях может устанавливаться временная администрация с целью обеспечения основных прав и свобод человека и гражданина, а также поддержания общественного порядка", - говорится в документе, текст которого есть в распоряжении ТАСС.

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При этом под временной администрацией авторы законопроекта предлагают понимать "временный орган исполнительной власти, осуществляющий деятельность по обеспечению основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, поддержанию общественного порядка, обеспечению социальной защиты населения, а также по организации взаимодействия" с Вооруженными силами РФ.

По словам одного из авторов законопроекта, депутата-справоросса Дмитрия Кузнецова, инициатива направлена в первую очередь на создание временных администраций на территории проведения специальной военной операции на Украине. "Это важные гуманитарные меры, которые необходимы на этих территориях для того, чтобы люди не страдали, а получили необходимый административный сервис. <...> В нашем случае <...> речь идет о конкретной ситуации на юге [Украины], где уже военные свою работу сделали, но мы должны помочь людям наладить нормальную жизнь", - сказал он ТАСС.