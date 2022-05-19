Госдума планирует запретить иностранцам доступ к услугам суррогатных матерей

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект, запрещающий иностранным гражданам и лицам без гражданства пользоваться услугами суррогатных матерей в России.

Усовершенствованную редакцию законопроекта внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов в декабре. Согласно инициативе, воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только граждане РФ, состоящие в браке, или одинокая женщина - гражданка России, которая не может по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно.