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25 минут назад

Госдума планирует запретить иностранцам доступ к услугам суррогатных матерей

Авторадиоиещё 1

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект, запрещающий иностранным гражданам и лицам без гражданства пользоваться услугами суррогатных матерей в России.

Госдума планирует запретить иностранцам доступ к услугам суррогатных матерей
Фото: ТАССТАСС

Усовершенствованную редакцию законопроекта внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов в декабре. Согласно инициативе, воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только граждане РФ, состоящие в браке, или одинокая женщина - гражданка России, которая не может по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно.

Политика,Госдума,
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