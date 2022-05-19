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1 час назад

Более 70 млн раз посмотрели трансляции федерального марафона «Новые горизонты»

РИАМОиещё 1

За 2 дня трансляции с площадок федерального просветительского марафона «Новые горизонты» посмотрели 70 млн раз, сообщает пресс-служба российского общества «Знание».

Более 70 млн раз посмотрели трансляции федерального марафона «Новые горизонты»
Фото: ТАССТАСС

В рамках марафона организовано 5 дискуссионных площадок. На них с аудиторией пообщались пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заместители председателя правительства РФ Юрий Борисов, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, глава МИД России Сергей Лавров, министр финансов РФ Антон Силуанов, глава Минтранса России Виталий Савельев, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, глава Минпромторга России Денис Мантуров, первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова, глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кроме того, выступили детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова, президент РАН Александр Сергеев, основатель и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, народный артист РФ, депутат Госдумы Дмитрий Певцов и другие.

На марафоне обсудили патриотизм, финансовый суверенитет России, добровольчество, достижения оборонно-промышленного комплекса, транспортной отрасли, импортозамещение, развитие онлайн-торговли, тренды и вызовы мировой экономики.

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