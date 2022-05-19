Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, как живет Крым после начала спецоперации на Украине. Он призвал туристов приезжать в регион несмотря на объявленный в северных районах режим повышенной готовности. Об этом он заявил в интервью RT.

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По словам Аксенова, «Крым прикрыт, жителям ничего не угрожает, ситуация находится под полным контролем».

«Туристам можно и нужно приезжать, никаких сомнений нет. Конечно, логистика усложнена, понимаем, 30 часов поездом из Москвы, больше 30 часов — из Санкт-Петербурга. Достаточно проблематично, конечно. Доставка пассажиров с Дальнего Востока, с той территории, которая за Уралом находится, конечно, проблематична», - заявил глава региона.

Он посоветовал туристам пользоваться аэропортами Ставрополя и Минеральных Вод, а оттуда добираться на машине.

Аксенов признал, что люди начали отказываться от сделанных ранее бронирований в Крыму из-за «логистики и опасений», однако, по словам главы региона, власти в состоянии обеспечить комфортный отдых.

«Отдых в этом году будет дешевле для туриста, чем в прошлом», - заверил Сергей Аксенов.