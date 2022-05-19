Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, как живет Крым после начала спецоперации на Украине. Он призвал туристов приезжать в регион несмотря на объявленный в северных районах режим повышенной готовности. Об этом он заявил в интервью RT.
По словам Аксенова, «Крым прикрыт, жителям ничего не угрожает, ситуация находится под полным контролем».
«Туристам можно и нужно приезжать, никаких сомнений нет. Конечно, логистика усложнена, понимаем, 30 часов поездом из Москвы, больше 30 часов — из Санкт-Петербурга. Достаточно проблематично, конечно. Доставка пассажиров с Дальнего Востока, с той территории, которая за Уралом находится, конечно, проблематична», - заявил глава региона.
Он посоветовал туристам пользоваться аэропортами Ставрополя и Минеральных Вод, а оттуда добираться на машине.
Аксенов признал, что люди начали отказываться от сделанных ранее бронирований в Крыму из-за «логистики и опасений», однако, по словам главы региона, власти в состоянии обеспечить комфортный отдых.
«Отдых в этом году будет дешевле для туриста, чем в прошлом», - заверил Сергей Аксенов.
В апреле секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Вооруженные силы страны ударят по Крымскому мосту, как только появится такая возможность. По его словам, по мосту Россия перебрасывает на полуостров подкрепление для участвующих в спецоперации российских военных. Власти Крыма неоднократно опровергали вероятность угрозы Крымскому мосту.