В России захотели возобновить авиасообщение с Грузией

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в кулуарах XIII Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022» заявил о том, что ведется работа над возобновлением авиасообщения с Грузией. Его слова приводит ТАСС.

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«Будем надеяться, будем работать в этом направлении», — рассказал о планах сенатор.

Ранее в мае сообщалось, что россияне массово захотели отправиться в Грузию. Так, национальная администрация туризма грузинского министерства экономики зафиксировала, что за первые четыре месяца текущего года страну посетили более 105 тысяч россиян, что в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.