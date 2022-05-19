В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 63.56EUR 66.61
Войти в почту
23 минуты назад

В России захотели возобновить авиасообщение с Грузией

Lenta.ru

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в кулуарах XIII Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022» заявил о том, что ведется работа над возобновлением авиасообщения с Грузией. Его слова приводит ТАСС.

В России захотели возобновить авиасообщение с Грузией
Фото: ТАССТАСС

«Будем надеяться, будем работать в этом направлении», — рассказал о планах сенатор.

Ранее в мае сообщалось, что россияне массово захотели отправиться в Грузию. Так, национальная администрация туризма грузинского министерства экономики зафиксировала, что за первые четыре месяца текущего года страну посетили более 105 тысяч россиян, что в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее в январе спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе заявил о том, что власти Грузии готовы к восстановлению авиасообщения с Россией при наличии аналогичных намерений у российской стороны.

Политика,Григорий Карасин,Зураб Абашидзе,Совет Федерации,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители