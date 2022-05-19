Володин опубликовал «топ недружественных стран»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин составил антирейтинг недружественных стран мира по числу введенных против России санкций. Список опубликован в телеграм-канале депутата.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Вводя незаконные санкции против России, эти государства спровоцировали рост цен на энергоресурсы и продовольствие. Вот главные виновники нынешних проблем и грядущих кризисов во всем мире», - написал Володин.

На первом месте оказались США с 1983 санкционными мерами в отношении РФ, на втором – Канада (1402), третье место занимает Швейцария (1361), четвертое – Великобритания (1360). На пятой строчке антирейтинга разместились 27 стран Евросоюза с 1199 санкциями, на шестом месте – Австралия с 1150 санкциями, а замыкает список Япония и ее 902 санкции.