Захарова объяснила разницу между Украиной и Финляндией в НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила разницу между потенциальным членством Украины и Финляндии в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

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В ходе брифинга ее попросили объяснить подходы Москвы к вхождению в альянс Киева и Хельсинки. Дипломат ответила, что любое расширение НАТО имеет влияние и значение с точки зрения глобальной международной и, в частности, европейской безопасности. При этом она отметила, что не знает, чтобы на территории Финляндии в большом количестве формировались националистические батальоны и проводились эксперименты с опасными патогенами в десятках биологических лабораторий Пентагона. Также в Финляндии не наблюдается накачка вооружением, добавила Захарова.

Ранее на Смоленской площади заявили, что втягиванию Финляндии и Швеции НАТО сопутствуют запугивание и угрозы.