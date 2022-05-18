Лавров призвал главу ВОЗ воздействовать на Киев

Как проинформировали на Смоленской площади в ходе телефонного разговора, глава российского внешнеполитического ведомства подробно изложил действия, предпринимаемые на ежедневной основе в рамках специальной военной операции для облегчения страданий мирных граждан.

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Лавров призвал ВОЗ "воздействовать на киевский режим с тем, чтобы тот не препятствовал реализации предлагаемых с этой целью мер".

Российский министр напомнил об истинных причинах гуманитарного кризиса, возникшего на Украине после госпереворота 2014 года и агрессии киевского режима в отношении населения Донбасса.

В ходе беседы Лавров также подчеркнул необходимость избегать в рамках ВОЗ политизированных решений, которые могут нести угрозу международному сотрудничеству в сфере здравоохранения, быть чреваты серьезными сбоями в эффективном взаимодействии разных стран.