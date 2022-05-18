Хуснуллин: Запорожская область сможет работать в "дружной российской семье"

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе визита в Мелитополь заявил, что Запорожская область Украины может работать «в дружной российской семье». Его слова приводит РИА «Новости».

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«Я считаю, что перспектива региона - работать в нашей дружной российской семье», — заявил зампред правительства России.

Он подчеркнул, что прибыл в Мелитополь с целью оказать региону «максимальную помощь для интеграции».

Ранее Хуснуллин заявлял, что достойное место «в российской семье» займет Херсонская область Украины. До этого военно-гражданская администрация Херсонской области сообщала, что намерена обратиться к России с просьбой принять регион в состав федерации.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.