На российского губернатора подали в суд за слова об «отжатии завода»

Бизнесвумен Нурет Кайшева подала в суд на ставропольского губернатора Владимира Владимирова за его слова о рейдерском захвате и «отжатии» дороги к заводу «Кавминводы». Независимая экспертиза признала высказывание главы региона оскорбительными и порочащими. Об этом сообщает NewsTracker.

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Ранее Владимиров в эфире телеканала «Свое ТВ» заявил, что конфликт вокруг принадлежащей Кайшевой дороги к заводу «Кавминводы» является «элементом рейдерского захвата» и она «просто пытается отжать завод себе». Бизнесвумен в ответ потребовала через суд компенсировать моральный вред суммой в десять тысяч рублей и публично опровергнуть прозвучавшие слова.

По итогам независимой экспертизы в Содружестве экспертов Московской государственной юридической академии имени Олега Кутафина высказывания Владимирова признали, «носящими негативный, порочащий и оскорбительный характер».

«Данная фраза является утверждением о факте совершения противоправного уголовно наказуемого деяния», — огласила судья решение специалиста.

Также она отметила, что настоящее экспертное заключение является не единственным доказательством, легшим в основу судебного решения, его оценивали во всей совокупности материалов.