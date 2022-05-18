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1 час назад

Захарова оценила слова главы МИД Литвы о смене режима в России

Российская Газетаиещё 2

Призывы министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса к смене режима в России являются попыткой разрушить остатки двусторонних отношений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова оценила слова главы МИД Литвы о смене режима в России
Фото: РИА Новости РИА Новости

"Это попытка, конечно, вмешательства во внутренние дела нашей страны и вообще разрушить остатки двусторонних отношений", - отметила дипломат. По ее словам, подобными заявлениями представители Литвы пытаются угодить своим "заокеанским хозяевам". "Господин Ландсбергис, который живет в государстве, где попираются базовые права и свободы человека, он просто, видимо, забыл, что в России президент избирается народом, и к его личному мнению, к позиции его государства это не имеет никакого отношения", - указала Захарова. По ее словам, "ненависть к нашей стране просто застилает глаза и лишает остатков разума".

Представитель МИД РФ также обратила внимание на то, кто позволяет себе подобные заявления. Это те, у кого "русофобия просто в крови, она передается, видимо, по наследству". У того же Ландсбергиса прадед сотрудничал с нацистами и непосредственно участвовал в создании концентрационных лагерей. После окончания Второй мировой войны он бежал в Австралию, а вернулся в СССР, только сдав сведения о других беглых нацистах.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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