Совет безопасности РФ назвал число биолабораторий США по всему миру

Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов оценил размер сети американских биолабораторий по всему миру. По его словам, она включает свыше 400 объектов, передает РИА Новости.
«Все исследования [фюрера Третьего рейха Адольфа] Гитлера в сфере медицины и биологического оружия попали американцам в руки. Сегодня мы видим, что они вновь работают против всего человечества», — заявил он, уточнив, что подразумевает в первую очередь закрытые биолаборатории Соединенных Штатов.
Ранее 16 мая президент России Владимир Путин заявил, что целью создания биологических лабораторий США, которые находятся на постсоветском пространстве, является сбор биологических материалов и изучение специфики распространения вирусов.