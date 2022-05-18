Совет безопасности РФ назвал число биолабораторий США по всему миру

«Все исследования [фюрера Третьего рейха Адольфа] Гитлера в сфере медицины и биологического оружия попали американцам в руки. Сегодня мы видим, что они вновь работают против всего человечества», — заявил он, уточнив, что подразумевает в первую очередь закрытые биолаборатории Соединенных Штатов.