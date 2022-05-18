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12 минут назад

Путин продлил срок полномочий заместителю министра иностранных дел Сергею Вершинину

ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продлении на один год срока полномочий заместителю министра иностранных дел России Сергею Вершинину. Соответствующий документ размещен в среду на официальном портале правовой информации.

Путин продлил срок полномочий двум сотрудникам МИДа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В документе отмечается, что в соответствии с федеральным законом "О государственной гражданской службе Российской Федерации" был продлен на один год "срок федеральной государственной гражданской службы сверх установленного предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе" заместителю министра иностранных дел РФ Сергею Вершинину, а также генеральному директору министерства иностранных дел РФ Сергею Вязалову.

Вершинин родился в 1954 году, должность замглавы МИД он занимает с 27 марта 2018 года. Вязалов родился в 1956 году, в должности генерального директора МИД РФ он находится с августа 2015 года.

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