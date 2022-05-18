Путин продлил срок полномочий двум сотрудникам МИДа

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продлении на один год срока полномочий заместителю министра иностранных дел России Сергею Вершинину. Соответствующий документ размещен в среду на официальном портале правовой информации.

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В документе отмечается, что в соответствии с федеральным законом "О государственной гражданской службе Российской Федерации" был продлен на один год "срок федеральной государственной гражданской службы сверх установленного предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе" заместителю министра иностранных дел РФ Сергею Вершинину, а также генеральному директору министерства иностранных дел РФ Сергею Вязалову.