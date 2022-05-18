Правительство РФ дополнило план первоочередных мер в экономике еще 14 позициями, объявил премьер-министр Михаил Мишустин в среду на заседании президиума комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
"Правительство продолжает работу по повышению устойчивости экономики и выработки решений, которые нужны для снижения влияния санкций и ускорения адаптации реального сектора и сферы услуг к новым условиям", - сказал глава кабинета министров.
По его словам, "план первоочередных действий пополнился еще на 14 позиций".
"Большая часть направлена на поддержку бизнеса, а значит, и на сохранение рабочих мест, снижение административной нагрузки, в том числе при приобретении активов и освоении освобождающихся ниш на товарных рынках", - уточ