В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 63.56EUR 66.61
Войти в почту
1 час назад

Мишустин заявил, что в плане первоочередных мер в экономике появились еще 14 позиций

ТАССиещё 2

Правительство РФ дополнило план первоочередных мер в экономике еще 14 позициями, объявил премьер-министр Михаил Мишустин в среду на заседании президиума комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Правительство РФ дополнило план первоочередных мер в экономике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Правительство продолжает работу по повышению устойчивости экономики и выработки решений, которые нужны для снижения влияния санкций и ускорения адаптации реального сектора и сферы услуг к новым условиям", - сказал глава кабинета министров.

По его словам, "план первоочередных действий пополнился еще на 14 позиций".

"Большая часть направлена на поддержку бизнеса, а значит, и на сохранение рабочих мест, снижение административной нагрузки, в том числе при приобретении активов и освоении освобождающихся ниш на товарных рынках", - уточ

Политика,Михаил Мишустин,Правительство РФ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители