Песков: тему Украины не планируется затрагивать на Совбезе

Вопросы, связанные с ситуацией на Украине , не предполагается затрагивать во время заседания Совета безопасности РФ в пятницу. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков .

"Нет, [не планируется]", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщали в пресс-службе Кремля, на встрече будут обсуждаться вопросы повышения устойчивости и безопасности функционирования информационной инфраструктуры государства. Также будут рассмотрены дополнительные меры, направленные на предотвращение последствий новых угроз в сфере использования информационно коммуникационных технологий.