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44 минуты назад

Песков: тему Украины не планируется затрагивать во время заседания Совбеза 20 мая

ТАССиещё 1

Вопросы, связанные с ситуацией на Украине, не предполагается затрагивать во время заседания Совета безопасности РФ в пятницу. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков: тему Украины не планируется затрагивать на Совбезе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Нет, [не планируется]", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщали в пресс-службе Кремля, на встрече будут обсуждаться вопросы повышения устойчивости и безопасности функционирования информационной инфраструктуры государства. Также будут рассмотрены дополнительные меры, направленные на предотвращение последствий новых угроз в сфере использования информационно коммуникационных технологий.

С основным докладом, посвященным стратегической задаче укрепления суверенитета России в глобальном информационном пространстве, выступит секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

Политика,Николай Патрушев,Дмитрий Песков,Пресс-служба Администрации Президента РФ,Совет безопасности РФ,
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