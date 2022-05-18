Маловероятно, что сдача боевиков с «Азовстали» повлияет на переговоры с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По его словам, двусторонние переговоры не продвигаются. У Киева полностью отсутствует желание продолжать данный процесс. При этом он отметил, что вряд ли на переговорах скажется сдача украинских военных и националистов, находящихся на территории завода «Азовсталь», т.к. эти процессы не взаимосвязаны.

«Я не думаю, что это сильно взаимосвязанные процессы. Переговоры действительно не продвигаются, и мы действительно констатируем полное отсутствие желания у украинских переговорщиков продолжать этот процесс», - сказал Песков.