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37 минут назад

Песков оценил влияние на переговоры сдачи в плен боевиков с «Азовстали»

Елена Прошина

Маловероятно, что сдача боевиков с «Азовстали» повлияет на переговоры с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По его словам, двусторонние переговоры не продвигаются. У Киева полностью отсутствует желание продолжать данный процесс. При этом он отметил, что вряд ли на переговорах скажется сдача украинских военных и националистов, находящихся на территории завода «Азовсталь», т.к. эти процессы не взаимосвязаны.

«Я не думаю, что это сильно взаимосвязанные процессы. Переговоры действительно не продвигаются, и мы действительно констатируем полное отсутствие желания у украинских переговорщиков продолжать этот процесс», - сказал Песков.

Ранее сообщалось, что за последние сутки с «Азовстали» в плен сдались 694 боевика, в том числе 80 раненных. 51 человек нуждались в стационарном лечении.

Сдаются в плен: что происходит на «Азовстали»

Политика,Видео,Дмитрий Песков,
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