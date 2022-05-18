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48 минут назад

Россия объявила о высылке 34 французских дипломатов

Елена Прошина

Россия приняла решение о высылке 34 сотрудников дипмиссии Франции в качестве ответной меры. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Как уточняется, 18 мая в МИД России был вызван посол Франции Пьер Леви, которому был заявлен протест в связи с провокационным и не обоснованным решением французских властей об объявлении 41 сотрудника российских дипломатических учреждений во Франции персонами нон грата.

«Подчеркнуто, что данный шаг наносит серьезный ущерб российско-французским отношениям и конструктивному двустороннему сотрудничеству. В качестве ответной меры 34 сотрудника французских дипломатических учреждений в России объявлены persona nоn grata», - говорится в сообщении.

Сотрудникам предписано покинуть территорию России в двухнедельный срок с момента вручения послу соответствующей ноты.

Лавров заявил об отсутствии предателей среди российских дипломатов

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал высылку из западных стран российских дипломатов «хамством и остервенелостью». По его словам, такой синхронной и массовой высылки дипломатов не было даже в годы холодной войны.

Напомним, в последние месяцы российских дипломатов выслали из ряда западных стран. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Болгария, Португалия, Ирландия, Швеция и многие другие. Москва, в свою очередь, принимает ответные меры.

Политика,Видео,Пьер Леви,Сергей Лавров,МИД России,
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