Россия приняла решение о высылке 34 сотрудников дипмиссии Франции в качестве ответной меры. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Как уточняется, 18 мая в МИД России был вызван посол Франции Пьер Леви, которому был заявлен протест в связи с провокационным и не обоснованным решением французских властей об объявлении 41 сотрудника российских дипломатических учреждений во Франции персонами нон грата.

«Подчеркнуто, что данный шаг наносит серьезный ущерб российско-французским отношениям и конструктивному двустороннему сотрудничеству. В качестве ответной меры 34 сотрудника французских дипломатических учреждений в России объявлены persona nоn grata», - говорится в сообщении.

Сотрудникам предписано покинуть территорию России в двухнедельный срок с момента вручения послу соответствующей ноты.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал высылку из западных стран российских дипломатов «хамством и остервенелостью». По его словам, такой синхронной и массовой высылки дипломатов не было даже в годы холодной войны.