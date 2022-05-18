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34 минуты назад

Кремль считает недопустимыми фейковые обвинения военных РФ в преступлениях на Украине

ТАССиещё 4

Кремль считает недопустимым говорить о якобы военных преступлениях российских военнослужащих на Украине, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали фейковые обвинения в адрес военных России
Фото: ТАССТАСС

"Бросаться такими терминами мы считаем невозможным и недопустимым", - сказал он, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к обвинениям со стороны Киева в адрес ВС РФ в совершении военных преступлений.

"Многие случаи, о которых говорит Украина, являются очевидными фейками, а наиболее вопиющие являются инсценировками, которые аргументированно были уже доказаны нашими специалистами. Соответствующим образом и относимся [к таким обвинениям]", - подчеркнул Песков.

Политика,Армия,Дмитрий Песков,Верховный суд,
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