В Кремле прокомментировали фейковые обвинения в адрес военных России

Кремль считает недопустимым говорить о якобы военных преступлениях российских военнослужащих на Украине, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Бросаться такими терминами мы считаем невозможным и недопустимым", - сказал он, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к обвинениям со стороны Киева в адрес ВС РФ в совершении военных преступлений.
"Многие случаи, о которых говорит Украина, являются очевидными фейками, а наиболее вопиющие являются инсценировками, которые аргументированно были уже доказаны нашими специалистами. Соответствующим образом и относимся [к таким обвинениям]", - подчеркнул Песков.