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1 час назад

Кадыров высказался об отношениях с Песковым

Алиса Селезнёва

Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя отношения с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым, заявил, что бывают моменты, когда ему не нравятся его высказывания, но они «дружат семьями». Об этом пишет РИА Новости.

Кадыров высказался об отношениях с Песковым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Песков заметил, что они с Кадыровым находятся в добрых отношениях и иногда критикуют друг друга по-дружески.

«На самом деле с Дмитрием Сергеевичем мы семейно дружим, но бывают моменты, когда мне не нравятся его высказывания», - пояснил в свою очередь глава Чечни.

Он отметил, что иногда задает пресс-секретарю провокационные вопросы, на которые тот должен отвечать, но это «чисто рабочие моменты».

«А так мы всегда на связи, переписываемся, дружим семейно. Его семья, дети приезжают в гости. Но некоторые люди думают, что вот Кадыров сказал про Пескова что-то, будет война, будут проблемы. Я должен защищать свой народ и свой регион», - заметил Рамзан Кадыров.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров подверг критике Дмитрия Пескова, призвавшего не записывать уехавших из России ведущих и артистов во враги государства. Также мнения руководителя региона и пресс-секретаря президента разошлись и в оценках ситуации вокруг Украины.

Кадыров ранее подчеркнул, что соседняя страна находится под контролем США, и отметил, что на месте президента России «давно забрал бы ее, направил туда войска и навел бы там порядок». В свою очередь Дмитрий Песков напомнил, что основы внешней политики страны формирует глава государства, которым «к нашей всеобщей радости» является Владимир Путин.

Политика,Дмитрий Песков,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
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