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15 минут назад

Кадыров оценил необходимость мобилизации в РФ

Елена Прошина

Глава Чечни Рамзан Кадыров оценил перспективы мобилизации в России. Об этом он заявил на просветительском марафоне «Новые горизонты», которое организовало общество «Знание», сообщает ТАСС.

Кадыров высказался о мобилизации в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению политика, сейчас необходимость в мобилизации населения в РФ отсутствует.

«Мне очень много задают вопросов, правда ли, что будет мобилизация. Я отвечаю, что никто не должен объявлять мобилизацию, мы все должны мобилизоваться и объединиться, встать вокруг нашего президента», — подчеркнул Кадыров.

По словам главы Чечни, подобные действия позволят добиться безопасности РФ. «Это и есть патриотизм», — заключил он.

Следом после Пескова слухи о мобилизации в России опроверг Вячеслав Володин

Кадыров также отметил, что спецоперация по защите Донбасса выполняется на все 100% и на данный момент все идет по плану, «как поставил президент».

Политика,Вячеслав Володин,Рамзан Кадыров,
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