Кадыров высказался о мобилизации в России

Глава Чечни Рамзан Кадыров оценил перспективы мобилизации в России. Об этом он заявил на просветительском марафоне «Новые горизонты», которое организовало общество «Знание», сообщает ТАСС.
По мнению политика, сейчас необходимость в мобилизации населения в РФ отсутствует.
«Мне очень много задают вопросов, правда ли, что будет мобилизация. Я отвечаю, что никто не должен объявлять мобилизацию, мы все должны мобилизоваться и объединиться, встать вокруг нашего президента», — подчеркнул Кадыров.
По словам главы Чечни, подобные действия позволят добиться безопасности РФ. «Это и есть патриотизм», — заключил он.
Кадыров также отметил, что спецоперация по защите Донбасса выполняется на все 100% и на данный момент все идет по плану, «как поставил президент».