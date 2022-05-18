В Совфеде оценили идею изменить флаг России

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Рамблером» прокомментировал инициативу депутата Госдумы от крымского региона Михаила Шеремета, который предложил изменить государственный флаг России и новым признать Знамя Победы. Сенатор выразил мнение, что флаг России менять не следует.
Ранее Шеремет заявил о необходимости сделать государственным флагом России Знамя Победы. Парламентарий отметил, что именно под Знаменем Победы «сражались наши деды в Великой Отечественной войне, и под ним сегодня наша армия противостоит неонацистам, возродившимся на Украине и умело скрывающим долгие годы свое обличие в западных странах».