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27 минут назад

В Совфеде оценили идею изменить флаг России

Семён Капранов
Владимир Джабаров эксперт

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Рамблером» прокомментировал инициативу депутата Госдумы от крымского региона Михаила Шеремета, который предложил изменить государственный флаг России и новым признать Знамя Победы. Сенатор выразил мнение, что флаг России менять не следует.

Флаг России - это флаг России. Мы его утвердили, он у нас в Конституции. И, наверное, менять так часто государственный флаг не очень здорово. Знамя Победы всегда у нас было. И мы всегда выносим Знамя Победы на Парад Победы, который проходит 9 мая, мы всегда помним об этом флаге. Для нас Знамя Победы - это флаг победы всего советского народа в Великой Отечественной войне. А что касается государственного флага - это сугубо наша национальная ценность, наш национальный символ. Я бы не стал ничего менять. Мы чтим, помним и преклоняемся перед обоими флагами - и флагом Победы, который достался нам еще от Советского Союза, и флагом России, который мы сейчас имеем. Я думаю, не стоит менять. Это моя точка зрения. Уже выросло поколение под этим флагом. Все-таки это такое революционное преобразование, когда меняется флаг, и я не вижу оснований, почему мы должны отказаться от флага России.
Владимир Джабаров
Владимир Джабаров Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее Шеремет заявил о необходимости сделать государственным флагом России Знамя Победы. Парламентарий отметил, что именно под Знаменем Победы «сражались наши деды в Великой Отечественной войне, и под ним сегодня наша армия противостоит неонацистам, возродившимся на Украине и умело скрывающим долгие годы свое обличие в западных странах».

Политика,Михаил Шеремет,Владимир Джабаров,Комитет Совета Федерации по международным делам,Совет Федерации,Госдума,
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