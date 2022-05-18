В Совфеде оценили идею изменить флаг России

Флаг России - это флаг России. Мы его утвердили, он у нас в Конституции. И, наверное, менять так часто государственный флаг не очень здорово. Знамя Победы всегда у нас было. И мы всегда выносим Знамя Победы на Парад Победы, который проходит 9 мая, мы всегда помним об этом флаге. Для нас Знамя Победы - это флаг победы всего советского народа в Великой Отечественной войне. А что касается государственного флага - это сугубо наша национальная ценность, наш национальный символ. Я бы не стал ничего менять. Мы чтим, помним и преклоняемся перед обоими флагами - и флагом Победы, который достался нам еще от Советского Союза, и флагом России, который мы сейчас имеем. Я думаю, не стоит менять. Это моя точка зрения. Уже выросло поколение под этим флагом. Все-таки это такое революционное преобразование, когда меняется флаг, и я не вижу оснований, почему мы должны отказаться от флага России.

Владимир Джабаров Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам