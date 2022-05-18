«Выдавать выход людей, который был предложен Россией на протяжении нескольких недель, за свою спецоперацию гуманитарного характера – это показывает всему миру, как [в Киеве] научились врать за последние много лет под руководством, в первую очередь, американских и натовских специалистов», - констатировала она.