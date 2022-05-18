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1 час назад

Захарова оценила заявления Зеленского о сдаче в плен украинских военных

Алиса Селезнёва

Выдача президентом Украины Владимиром Зеленским сдачи боевиков «Азова»* за украинскую специальную гуманитарную операцию является «враньем и пропагандой». Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

17 мая Минобороны России сообщило о начале сдачи в плен боевиков «Азова»* и украинских военнослужащих, заблокированных на заводе «Азовсталь». За сутки оружие сложили и вышли 265 военных, в том числе 51 тяжелораненый.

Захарова отметила, что сдача украинских военных характеризуется Зеленским как «проведение гуманитарной операции».

«Выдавать выход людей, который был предложен Россией на протяжении нескольких недель, за свою спецоперацию гуманитарного характера – это показывает всему миру, как [в Киеве] научились врать за последние много лет под руководством, в первую очередь, американских и натовских специалистов», - констатировала она.

Она также назвала «шедевром» заявления Зеленского.

«Я видела эти заявления, и, конечно, это шедевр. Из-под пера тех, кто творит «Квартал 95». У меня такое впечатление, как будто они пишут новый сериал или текстовку для очередного своего корпоратива», - заметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

* В отношении представителей формирования в России расследуются уголовные дела.

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Политика,Видео,Владимир Зеленский,Мария Захарова,Минобороны России,МИД России,
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