Захарова разоблачила заявления Зеленского об «Азовстали»

«Ровно таким заявлениями они демонстрируют свою ложь и пропаганду и пропаганду, основанную на лжи, которую они применяли все это время. Это настолько демонстративно и показательно, что оно работает против них в первую очередь. Выдавать выход людей, который был предложен Россией на протяжении нескольких недель, за свою спецоперацию гуманитарного характера – это показывает всему миру, как научились врать за последние много лет под руководством в первую очередь американских и в целом натовских специалистов», – сказала она в эфире радио Sputnik.