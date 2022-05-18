В Госдуме предложили изменить флаг России

С идеей изменить государственный флаг России выступил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Новым он предлагает признать Знамя Победы, сообщает РИА Новости.
По его мнению, страны Запада буквально объявили войну Знамени, так как боятся, что оно напоминает о величии России.
«Сегодня западные страны фактически объявили войну Знамени Победы, повсеместно запрещая его. Они боятся этого символа, так как красный флаг победы напоминает им о величии нашего народа и нашей великой победе», — сказал Шеремет.
Парламентарий вспомнил, что именно под этим знаменем сражались деды в годы Великой Отечественной войны и под ним российская армия «противостоит неонацистам». Он также добавил, что гордится флагом России, но Знамя Победы станет, по его мнению, символом «возрождающейся супердержавы».
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал участившиеся случаи использования Знамени Победы российскими военными, участвующими в спецоперации на Украине. По его словам, что этот символ для всех поколений России является святыней.