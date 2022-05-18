В Госдуме предложили изменить флаг России

С идеей изменить государственный флаг России выступил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Новым он предлагает признать Знамя Победы, сообщает РИА Новости.

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По его мнению, страны Запада буквально объявили войну Знамени, так как боятся, что оно напоминает о величии России.

«Сегодня западные страны фактически объявили войну Знамени Победы, повсеместно запрещая его. Они боятся этого символа, так как красный флаг победы напоминает им о величии нашего народа и нашей великой победе», — сказал Шеремет.

Парламентарий вспомнил, что именно под этим знаменем сражались деды в годы Великой Отечественной войны и под ним российская армия «противостоит неонацистам». Он также добавил, что гордится флагом России, но Знамя Победы станет, по его мнению, символом «возрождающейся супердержавы».