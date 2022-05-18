Песков анонсировал прямую линию с Путиным

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным в этом году планируется, но с датами пока не определились. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков .

"Может быть, также даты чуть-чуть уйдут вправо, может, нет", - отметив Песков. Он добавил, что предварительная подготовка уже ведется.

При этом пресс-секретарь президента не стал увязывать даты проведения Прямой линии и послания президента Федеральному собранию. По его словам, эти мероприятия легко развести по времени, "поэтому здесь нет никаких проблем". Даты пока не называются.