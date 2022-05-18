Российским мамам запретят торговать детьми

В мае Госдума намерена принять закон о запрете в РФ суррогатного материнства для иностранцев, законопроектом предусматривается введение запрета для иностранных граждан и лиц без гражданства использовать институт суррогатного материнства в стране. Такие нововведения позволят не допустить торговлю детьми, считает глава комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

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«Это первый шаг на пути к запрету торговли детьми. Лично я именно так рассматриваю суррогатное материнство, а не как вспомогательную технологию для женщин, которые не могут иметь детей», — сказала Останина «Известиям».

Планируется также ввести требование по обязательному получению гражданства России такими детьми. В частности, это нововведение не позволит скрыть преступления в отношении детей, поскольку «случаи гибели и торговли детьми, рожденными суррогатными матерями для иностранцев, регулярно попадают в поле зрения правоохранителей», — считает зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.

Этот законопроект планируется рассмотреть 19 мая на заседании в профильном комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Данный вопрос также обсудят в комитете-соисполнителе по вопросам семьи, женщин и детей.