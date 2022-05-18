В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 63.54EUR 66.36
Войти в почту
10 минут назад

Российским мамам запретят торговать детьми

Ura.Ru

В мае Госдума намерена принять закон о запрете в РФ суррогатного материнства для иностранцев, законопроектом предусматривается введение запрета для иностранных граждан и лиц без гражданства использовать институт суррогатного материнства в стране. Такие нововведения позволят не допустить торговлю детьми, считает глава комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Российским мамам запретят торговать детьми
Фото: Владимир Жабриков © URA.RUВладимир Жабриков © URA.RU

«Это первый шаг на пути к запрету торговли детьми. Лично я именно так рассматриваю суррогатное материнство, а не как вспомогательную технологию для женщин, которые не могут иметь детей», — сказала Останина «Известиям».

Планируется также ввести требование по обязательному получению гражданства России такими детьми. В частности, это нововведение не позволит скрыть преступления в отношении детей, поскольку «случаи гибели и торговли детьми, рожденными суррогатными матерями для иностранцев, регулярно попадают в поле зрения правоохранителей», — считает зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.

Этот законопроект планируется рассмотреть 19 мая на заседании в профильном комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Данный вопрос также обсудят в комитете-соисполнителе по вопросам семьи, женщин и детей.

Ранее комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей высказался за то, чтобы полностью запретить суррогатное материнство в России. С таким заявлением выступила глава думского комитета Нина Останина.

Политика,Анатолий Выборный,Нина Останина,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители