Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью БелТА, опубликованном на YouTube-канале агентства, заявила, что Запад перешел даже свои «красные линии» и перечеркнул собственные ценности.

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«Запад перешел, мне кажется, уже не только наши "красные линии". В том-то и суть, что Запад перешел собственные "красные линии"», — подчеркнула дипломат.

Она отметила, что высокие цели и помыслы «были повержены самим Западом», такие как свобода слова, демократия, международное право. По словам официального представителя МИД, все это «было растоптано, они все это перечеркнули сами».

Захарова добавила, что Россия использовала все возможности для сохранения мирового баланса, достигнутого после Второй мировой войны. Она указала, что Москва была готова идти на компромиссы и переговоры до последнего момента, даже после введения антироссийских санкций, их продление и «уничижительное отношение к нашей истории».