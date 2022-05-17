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14 минут назад

Медведев заявил, что Россия не допустит развязывания Третьей мировой войны

ТАСС

Россия не допустит развязывания Третьей мировой войны, но способна дать немедленный и сверхмощный ответ в случае нападения. Об этом во вторник заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале по итогам посещения ядерного центра в Сарове.

Медведев пообещал сверхмощный ответ в случае нападения на Россию
Фото: ТАССТАСС

Он назвал ядерный щит страны арсеналом современных, надежных, эффективных вооружений, который "и сегодня охлаждает амбиции тех, кто своими и чужими руками готов развязать Третью мировую".

"Мы такой ситуации не допустим. Но вынуждены постоянно напоминать, что в случае нападения на нашу страну способны дать немедленный и сверхмощный ответ. Отразить любую агрессию, которая угрожает нашему государству", - написал Медведев.

Медведев предупредил Запад о риске ядерной войны

По его словам, необходимо поддержать российскую науку в условиях санкций.

"Будем наращивать импортозамещение, внедрять оригинальные отечественные разработки, готовить перспективных специалистов. К этой работе в качестве заказчиков и организаторов должны подключиться крупные государственные корпорации и частные предприятия", - отметил Медведев.

"И конечно, мы открыты для научно-технического сотрудничества с дружественными нам странами", - добавил зампред СБ РФ.

Политика,Дмитрий Медведев,Сбербанк России,Совет безопасности РФ,
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