Медведев пообещал сверхмощный ответ в случае нападения на Россию

Россия не допустит развязывания Третьей мировой войны, но способна дать немедленный и сверхмощный ответ в случае нападения. Об этом во вторник заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале по итогам посещения ядерного центра в Сарове.