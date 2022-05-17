Россия откроет наземную границу с Грузией, а также разрешит въезд гражданам Армении и Киргизии из любых стран. Такая информация появилась на официальном портале правовой информации.

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Как следует из пункта 14 распоряжения номер 763-р, ограничения не будут применяться в отношении россиян, которые собираются выехать из страны в Абхазию, Южную Осетию, Монголию, Казахстан, Китай, ДНР, ЛНР и Грузию.