Россия откроет наземную границу с Грузией, а также разрешит въезд гражданам Армении и Киргизии из любых стран. Такая информация появилась на официальном портале правовой информации.
Как следует из пункта 14 распоряжения номер 763-р, ограничения не будут применяться в отношении россиян, которые собираются выехать из страны в Абхазию, Южную Осетию, Монголию, Казахстан, Китай, ДНР, ЛНР и Грузию.
Ранее в мае сообщалось о повышенном спросе среди россиян на поездки в Грузию. Так, с января по апрель 2022 года зафиксировано многократное увеличение въезжающих из России в кавказскую республику.