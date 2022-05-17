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59 минут назад

Россия откроет наземную границу с Грузией

Lenta.ru

Россия откроет наземную границу с Грузией, а также разрешит въезд гражданам Армении и Киргизии из любых стран. Такая информация появилась на официальном портале правовой информации.

Россия откроет наземную границу с Грузией
Фото: ТАССТАСС

Как следует из пункта 14 распоряжения номер 763-р, ограничения не будут применяться в отношении россиян, которые собираются выехать из страны в Абхазию, Южную Осетию, Монголию, Казахстан, Китай, ДНР, ЛНР и Грузию.

Ранее в мае сообщалось о повышенном спросе среди россиян на поездки в Грузию. Так, с января по апрель 2022 года зафиксировано многократное увеличение въезжающих из России в кавказскую республику.

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