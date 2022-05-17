Песков высказался о присоединении Южной Осетии к РФ

Референдум в Южной Осетии о присоединении к России отражает настроения в республике, но Москва сейчас не проводит какую-либо работу по данной теме. Об этом ТАСС сообщил во вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Комментируя решение действующего президента Южной Осетии Анатолия Бибилова провести 17 июля референдум о присоединении республики к России, Песков сказал: "Насколько мы понимаем, это действительно отражение общего настроя в республике, отражение отношения жителей республики и предыдущего главы этой республики".
"Но в настоящий момент в плане России никакой деятельности в данном случае не ведется", - сказал представитель Кремля.