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42 минуты назад

Песков заявил, что РФ не проводит какую-либо работу по теме присоединения Южной Осетии

ТАСС

Референдум в Южной Осетии о присоединении к России отражает настроения в республике, но Москва сейчас не проводит какую-либо работу по данной теме. Об этом ТАСС сообщил во вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Песков высказался о присоединении Южной Осетии к РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Южная Осетия назвала условие присоединения к России

Комментируя решение действующего президента Южной Осетии Анатолия Бибилова провести 17 июля референдум о присоединении республики к России, Песков сказал: "Насколько мы понимаем, это действительно отражение общего настроя в республике, отражение отношения жителей республики и предыдущего главы этой республики".

"Но в настоящий момент в плане России никакой деятельности в данном случае не ведется", - сказал представитель Кремля.

Политика,Анатолий Бибилов,Дмитрий Песков,
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