Киев вслед за Москвой сообщил о приостановке переговоров

Украина вслед за Россией сообщила о приостановке переговорного процесса по урегулированию вооруженного конфликта, пишет РБК.

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«На сегодня он приостановлен. После стамбульского коммюнике каких-то изменений, продвижения вперед нет», — заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Киев по своей инициативе фактически вышел из мирных переговоров с Москвой. По его словам, переговоры не продолжаются ни в каком виде.