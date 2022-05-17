Российские пранкеры Вован и Лексус в своем Telegram-канале опубликовали тизер разговора с экс-президентом США Джорджем Бушем.
"43-й президент США Джордж Буш-младший и его рассказ о России и мире", - говорится в подписи к ролику.
В ролике дан перевод двух реплик бывшего американского президента:
"Я хочу Украину в НАТО" и "Я думал, что Россия будет более сговорчивой, но затем Путин резко изменился".
Также Буш произносит фразу "Слава Вован и Лексус". Полную версию планируется представить в ходе марафона "Новые горизонты". Ранее пранкеры Вован и Лексус заставили Джоан Роулинг пропиарить их шоу вместо помощи Украине.