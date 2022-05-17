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1 час назад

Пранкеры Вован и Лексус выложили тизер разговора с Джорджем Бушем

Газета.Ruиещё 3

Российские пранкеры Вован и Лексус в своем Telegram-канале опубликовали тизер разговора с экс-президентом США Джорджем Бушем.

"43-й президент США Джордж Буш-младший и его рассказ о России и мире", - говорится в подписи к ролику.

В ролике дан перевод двух реплик бывшего американского президента:

"Я хочу Украину в НАТО" и "Я думал, что Россия будет более сговорчивой, но затем Путин резко изменился".

Также Буш произносит фразу "Слава Вован и Лексус". Полную версию планируется представить в ходе марафона "Новые горизонты". Ранее пранкеры Вован и Лексус заставили Джоан Роулинг пропиарить их шоу вместо помощи Украине.

Политика,Видео,Джордж Буш,Джоан Роулинг,Владимир Путин,НАТО,
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