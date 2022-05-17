Посла России в Эстонии вызвали в МИД в связи с заявлением Захаровой

"Сегодня, 17 мая, министерство иностранных дел вызвало посла России для осуждения непрофессионального и грубого заявления в социальных сетях официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой, которая в своем заявлении лично атаковала премьер-министра Эстонии Каю Каллас", - утверждают в ведомстве.