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14 минут назад

Посла России в Эстонии вызвали в МИД в связи с заявлением Захаровой

ТАСС

Посол РФ в Таллине Владимир Липаев был вызван во вторник во внешнеполитическое ведомство Эстонии в связи с заявлением официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в адрес премьер-министра балтийской республики Каи Каллас.

Посла России в Эстонии вызвали в МИД в связи с заявлением Захаровой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня, 17 мая, министерство иностранных дел вызвало посла России для осуждения непрофессионального и грубого заявления в социальных сетях официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой, которая в своем заявлении лично атаковала премьер-министра Эстонии Каю Каллас", - утверждают в ведомстве.

6 мая Владимир Липаев был вызван в МИД Эстонии в связи с заявлением российского диппредставительства о политической цензуре и свободе средств массовой информации в балтийской республике.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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