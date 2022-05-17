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1 час назад

Латвия разрывает соглашение с Россией о сотрудничестве в сфере культуры

ТАСС

Власти Латвии приняли решение разорвать соглашение о сотрудничестве с Россией в сфере культуры. Об этом во вторник сообщает портал Delfi.

"Мы полностью приостановили любое сотрудничество <...> до момента, когда из Украины будут выведены российские войска и полностью восстановлены территориальная целостность и суверенитет Украины", - заявил министр культуры балтийской республики Наурис Пунтулис.

Руководитель Отдела по связям с общественностью Министерства культуры Латвии Лита Кокале подчеркнула, что заключенное в 2002 году соглашение о сотрудничестве между министерствами культуры двух стран будет разорвано в чрезвычайном порядке. Таким образом, ведомство инициирует досрочное расторжение межгосударственного соглашения через три месяца. В случае возражений со стороны России договор будет расторгнут в порядке, не требующем согласия другой стороны, уточнила Кокале.

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