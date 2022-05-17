Путин заявил об «экономическом аутодафе» Запада

«Сегодня мы видим, что по абсолютно политически окрашенным причинам, из-за собственных амбиций и под давлением американского сюзерена, европейские страны вводят все новые и новые санкции на нефтегазовых рынках. Все это ведет к инфляции, и вместо того, чтобы признать свои ошибки, ищут виновных на стороне», - заметил Владимир Путин на совещании по ситуации в нефтяном секторе.