Путин заявил об «экономическом аутодафе» Запада

Президент России Владимир Путин назвал «экономическим аутодафе» политику Евросоюза в энергетической сфере и отказ от российских энергоресурсов. Об этом пишет РИА Новости.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали оказывать на Россию экономическое давление. 7 апреля в ЕС был согласован пятый пакет санкций. Ограничительные меры с августа 2022 года запрещают покупать, импортировать или передавать российский уголь в европейские страны. Сейчас импорт угля в Евросоюз оценивается в восемь миллиардов евро в год.
При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах Брюсселя в рамках шестого пакета санкций полностью запретить импорт нефти из России. Против этой инициативы выступила Венгрия, заблокировав введение нефтяного эмбарго.
По словам президента России, такая энергетическая политика вредит экономике европейских стран.
«Сегодня мы видим, что по абсолютно политически окрашенным причинам, из-за собственных амбиций и под давлением американского сюзерена, европейские страны вводят все новые и новые санкции на нефтегазовых рынках. Все это ведет к инфляции, и вместо того, чтобы признать свои ошибки, ищут виновных на стороне», - заметил Владимир Путин на совещании по ситуации в нефтяном секторе.
Глава государства подчеркнул, что Европа в долгосрочной перспективе становится регионом с высокими ценами на энергоресурсы.
«Очевидно, что вместе с российскими энергоресурсами в другие регионы мира из Европы уйдет возможность повышения экономической активности. Такое экономическое аутодафе, самоубийство — это, конечно же, внутреннее дело европейских стран», - констатировал президент России.