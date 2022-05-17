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36 минут назад

МИД РФ: вступление Финляндии и Швеции в НАТО внесет коррективы в сотрудничество в Арктике

ТАСС

Возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО внесет коррективы в развитие международного сотрудничества в Арктике, в том числе в Арктическом совете, рассказал ТАСС во вторник посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

В МИДе сообщили о коррективах развития сотрудничества в Арктике
Фото: ТАССТАСС

"Что касается перспектив сотрудничества в Арктике, нужно понимать, что изменение военно-политического статуса стран может внести определенные коррективы развития сотрудничества, какими они будут - покажет время. Вопрос вступления или невступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс надо рассматривать в том числе под углом, насколько это будет укреплять доверие между странами, общественными институтами и всеми теми, кто участвует в сотрудничестве. Ведь традиционная политика Финляндии и Швеции по неприсоединению к военным союзам долгое время создавала прочную основу для поддержания мира, стабильности и низкой военно-политической напряженности в высоких широтах", - сказал он.

Сейчас международное сотрудничество в рамках Арктического совета приостановлено. Дипломат отметил, что страны Арктического совета, приостановившие свое участие в нем на фоне спецоперации в Украине, не ставят под сомнение необходимость развития арктического сотрудничества.

"И то положение вещей, которое сейчас наблюдается, несет, безусловно, временный характер, потому что без России рассчитывать на полноценное полноформатное сотрудничество в арктическом регионе будет весьма непросто", - отметил Корчунов.

Как сообщалось в понедельник, заместитель секретаря по внешней политике и политике безопасности Финляндии Кай Зауэр в интервью в газете "Репубблика" заявлял, что Финляндия считает важным вести совместную работу в Арктическом совете в целях противостояния климатическим изменениям.

Финляндия и Швеция, до сих пор сохранявшие нейтральный статус, заявили о своем намерении вступить в НАТО.

Политика,Николай Корчунов,МИД России,НАТО,
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