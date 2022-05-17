В МИДе сообщили о коррективах развития сотрудничества в Арктике

"Что касается перспектив сотрудничества в Арктике, нужно понимать, что изменение военно-политического статуса стран может внести определенные коррективы развития сотрудничества, какими они будут - покажет время. Вопрос вступления или невступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс надо рассматривать в том числе под углом, насколько это будет укреплять доверие между странами, общественными институтами и всеми теми, кто участвует в сотрудничестве. Ведь традиционная политика Финляндии и Швеции по неприсоединению к военным союзам долгое время создавала прочную основу для поддержания мира, стабильности и низкой военно-политической напряженности в высоких широтах", - сказал он.