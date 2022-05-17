В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 63.44EUR 65.82
Войти в почту
57 минут назад

Рябков: РФ примет компенсирующие меры в связи с вступлением Финляндии и Швеции в НАТО

ТАСС

Москва будет вынуждена принимать компенсирующие меры после вступления Финляндии и Швеции в НАТО, и никто от них не выиграет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Рябков сделал заявление в связи с вступлением Финляндии и Швеции в НАТО
Фото: ТАССТАСС

"Понимаете, они сами не знают, чего они хотят. Они мучаются от собственного непонимания, что такое будущий мир, и они страдают от неизбежности многополярности этого мира, - сказал он в эфире телеканала "Россия-24" во вторник. - Когда пройдет период анализа нами в Москве последствий данного шага с точки зрения общей конфигурации сил и средств в Европе и на севере Европы, нам придется принимать компенсирующие меры, и никто от них не выиграет".

Решение о том, что Швеция подаст заявку на членство в Североатлантическом альянсе, было принято в понедельник правительством королевства. По словам шведского премьера, заявка будет подана совместно с Финляндией в ближайшее время.

Дискуссия относительно вступления Финляндии в НАТО активизировалась в начале апреля. Большинство членов парламента этой страны высказались в пользу ее присоединения к альянсу.

Политика,Сергей Рябков,МИД России,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители