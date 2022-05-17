Рябков сделал заявление в связи с вступлением Финляндии и Швеции в НАТО

"Понимаете, они сами не знают, чего они хотят. Они мучаются от собственного непонимания, что такое будущий мир, и они страдают от неизбежности многополярности этого мира, - сказал он в эфире телеканала "Россия-24" во вторник. - Когда пройдет период анализа нами в Москве последствий данного шага с точки зрения общей конфигурации сил и средств в Европе и на севере Европы, нам придется принимать компенсирующие меры, и никто от них не выиграет".