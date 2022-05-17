Россия вышла из Совета государств Балтийского моря

«Дальнейшее пребывание нашей страны в СГБМ считаем нецелесообразным и контрпродуктивным. Россия не будет участвовать в превращении организации в очередную площадку для подрывной деятельности и «западного самолюбования», - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил уведомление министрам стран-членов СГБМ, представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Баррелю и секретариату СГБМ в Стокгольме о выходе из организации.
В МИД объяснили, что противоречия в совете назревали уже давно, члены организации пытались политизировать ее, продвигая «собственные идеологизированные установки». Западные страны монополизировали СГБМ и не были заинтересованы в полноценном сотрудничестве. Россию отстранили от участия в министерской сессии совета, которая запланирована на конец мая.
«Перспектив восстановления нормальной работы в Совете, все более вязнущем в русофобии и лжи, в этих условиях не просматривается», - резюмировали в российском внешнеполитическом ведомстве.
Совет государств Балтийского моря — международная организация, учрежденная в 1992 году в Копенгагене. В Совет входят 11 государств-членов: Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Россия и Швеция. Среди задач СГБМ: воплощение целей устойчивого развития ООН, выполнение положений Парижского соглашения по климату, Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий, Палермского протокола и Конвенции ООН о правах ребенка и т.д.