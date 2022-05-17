Песков оценил передачу российских активов Киеву

Передача российских зарубежных активов на нужды Киева будет расцениваться как воровство. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».
Инициативу конфисковать зарубежные активы ЦБ РФ и передать их в пользу Украины ранее поддержал министр финансов Германии Кристиан Линднер. Он заявил, что этот вопрос обсуждается странами «Группы семи» и Евросоюзом.
Песков сообщил, что Россия не получала информации по дипломатическим каналам о возможной конфискации активов. При этом, по его словам, принятие такого решения «было бы незаконным, вопиющим, ну и, конечно, требующим соответствующего ответа».
«То есть это будет фактически прямое воровство», - добавил Песков, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание».
Представитель Кремля добавил, что право частной собственности перестало быть священным для Запада.
«Наши деньги, которые были в долларах и евро там на счетах, их заблокировали. Это наши с вами деньги. У нас это своровали, пытаются своровать. Мы еще за это, безусловно, будем бороться», - заверил Песков.