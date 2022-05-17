Кремль прокомментировал призыв генсека ООН о вывозе зерна с Украины

Тема выхода судов с зерном из Украины поднималась, но порты этой страны сейчас заминированы и опасны для судоходства, сообщил в беседе с журналистами во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Дело в том, что украинские порты сильно заминированы, и акватории сейчас чрезвычайно опасны для судоходства. Там сейчас необходима операция по разминированию, это очень сложная операция. Пока опасность для судоходства и вообще для мореплавания в тех краях, для навигации, весьма и весьма высокая", - прокомментировал Песков вопрос о том, как в Кремле относятся к предложению генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России в обмен на пропуск судов с зерном из портов Украины, о котором ранее сообщила газета The Wall Street Journal.
"Об этом, действительно, говорилось на недавней встрече в Москве президента [РФ Владимира] Путина и генерального секретаря [ООН Антониу] Гутерриша, и он, действительно, поднимал вопрос о том, что прямые и косвенные ограничительные меры, которые были введены против поставщиков российских удобрений, чреваты большими опасностями для мировой продовольственной безопасности", - отметил представитель Кремля, добавив, что, "действительно, ситуация чревата [последствиями]".
При этом, указал Песков, все это происходит не по вине Москвы.
"Наши поставщики заинтересованы в том, чтобы осуществлять свои международные коммерческие контакты, но, к сожалению, введены санкции, которые бумерангом бьют по всему миру", - отметил он.
В ответ на уточняющий вопрос пресс-секретарь пояснил, что в сложившейся ситуации должны быть сняты ограничения, введенные США и другими странами. "Именно эти ограничения не позволяют двигаться вперед", - заключил он.