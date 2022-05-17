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34 минуты назад

Песков: тема выхода судов с зерном из Украины поднималась, но порты опасны для навигации

ТАССиещё 1

Тема выхода судов с зерном из Украины поднималась, но порты этой страны сейчас заминированы и опасны для судоходства, сообщил в беседе с журналистами во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кремль прокомментировал призыв генсека ООН о вывозе зерна с Украины
Фото: ReutersReuters

"Дело в том, что украинские порты сильно заминированы, и акватории сейчас чрезвычайно опасны для судоходства. Там сейчас необходима операция по разминированию, это очень сложная операция. Пока опасность для судоходства и вообще для мореплавания в тех краях, для навигации, весьма и весьма высокая", - прокомментировал Песков вопрос о том, как в Кремле относятся к предложению генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России в обмен на пропуск судов с зерном из портов Украины, о котором ранее сообщила газета The Wall Street Journal.

"Об этом, действительно, говорилось на недавней встрече в Москве президента [РФ Владимира] Путина и генерального секретаря [ООН Антониу] Гутерриша, и он, действительно, поднимал вопрос о том, что прямые и косвенные ограничительные меры, которые были введены против поставщиков российских удобрений, чреваты большими опасностями для мировой продовольственной безопасности", - отметил представитель Кремля, добавив, что, "действительно, ситуация чревата [последствиями]".

Песков выступил с заявлениями по ситуации на Украине

При этом, указал Песков, все это происходит не по вине Москвы.

"Наши поставщики заинтересованы в том, чтобы осуществлять свои международные коммерческие контакты, но, к сожалению, введены санкции, которые бумерангом бьют по всему миру", - отметил он.

В ответ на уточняющий вопрос пресс-секретарь пояснил, что в сложившейся ситуации должны быть сняты ограничения, введенные США и другими странами. "Именно эти ограничения не позволяют двигаться вперед", - заключил он.

Политика,Антониу Гутерриш,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ООН,
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