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1 час назад

Россия объявила о высылке двух финских дипломатов

Алиса Селезнёва

Министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата двух сотрудников финского посольства в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов из Финляндии. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Россия объявила о высылке двух финских дипломатов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В сообщении отмечается, что сегодня в МИД был вызван посол Финляндии в России Антти Хелантеря.

«Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с безосновательным выдворением из Финляндии двух сотрудников посольства России в Хельсинки в рамках антироссийской санкционной кампании ЕС, а также конфронтационным курсом страны в отношении России», - говорится в сообщении.

В МИД РФ подчеркнули, что «в качестве реакции на эти действия» принято решение о неприемлемости дальнейшего пребывания в России двух сотрудников посольства Финляндии в Москве.

Ранее о высылке российских дипломатов объявили Латвия, Литва, Эстония, Испания, Германия, Франция, Италия, Дания, Швеция, Словения, Португалия, Греция, Норвегия, Люксембург, Хорватия, Австрия, Черногория, Япония и Финляндия.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что Москва ответит на недружественные шаги зарубежных государств. Она также заверила, то высланные российские дипломаты будут трудоустроены.

Мария Захарова,МИД России,ЕС,
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