Россия объявила о высылке двух финских дипломатов

Министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата двух сотрудников финского посольства в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов из Финляндии. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В сообщении отмечается, что сегодня в МИД был вызван посол Финляндии в России Антти Хелантеря.

«Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с безосновательным выдворением из Финляндии двух сотрудников посольства России в Хельсинки в рамках антироссийской санкционной кампании ЕС, а также конфронтационным курсом страны в отношении России», - говорится в сообщении.

В МИД РФ подчеркнули, что «в качестве реакции на эти действия» принято решение о неприемлемости дальнейшего пребывания в России двух сотрудников посольства Финляндии в Москве.

Ранее о высылке российских дипломатов объявили Латвия, Литва, Эстония, Испания, Германия, Франция, Италия, Дания, Швеция, Словения, Португалия, Греция, Норвегия, Люксембург, Хорватия, Австрия, Черногория, Япония и Финляндия.