Песков рассказал, когда состоится послание Путина парламенту

"Оно должно состояться в этом году", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, будет ли в текущем году оглашаться послание президента парламенту. Песков подчеркнул, что есть обязанность раз в год оглашать такое послание. "Но точной даты пока нет", - сказал он.