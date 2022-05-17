Песков рассказал, когда состоится послание Путина парламенту

Президент РФ Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию в этом году, но дата мероприятия пока не определена. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Оно должно состояться в этом году", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, будет ли в текущем году оглашаться послание президента парламенту. Песков подчеркнул, что есть обязанность раз в год оглашать такое послание. "Но точной даты пока нет", - сказал он.
Отвечая на вопрос, будет ли послание касаться уже планов на 2023 год, пресс-секретарь отметил, что, как правило, в любом послании "какие-то основные перспективы очерчиваются".