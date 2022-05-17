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1 час назад

Песков заявил, что послание Путина парламенту должно состояться в 2022 году

ТАССиещё 4

Президент РФ Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию в этом году, но дата мероприятия пока не определена. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков рассказал, когда состоится послание Путина парламенту
Фото: ТАССТАСС

"Оно должно состояться в этом году", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, будет ли в текущем году оглашаться послание президента парламенту. Песков подчеркнул, что есть обязанность раз в год оглашать такое послание. "Но точной даты пока нет", - сказал он.

Отвечая на вопрос, будет ли послание касаться уже планов на 2023 год, пресс-секретарь отметил, что, как правило, в любом послании "какие-то основные перспективы очерчиваются".

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,
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