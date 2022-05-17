Россия высылает двух сотрудников посольства Финляндии в Москве

"Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с безосновательным выдворением из Финляндии двух сотрудников посольства России в Хельсинки в рамках антироссийской санкционной кампании ЕС, а также конфронтационным курсом Финляндии в отношении России, включая поставки оружия киевскому режиму и покрывательство преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины", - говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.