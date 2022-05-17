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20 минут назад

Россия высылает двух сотрудников посольства Финляндии в Москве

ТАСС

Министерство иностранных дел России выразило протест послу Финляндии в Москве Антти Хелантерю в связи с выдворением двух российских дипломатов и конфронтационным курсом Хельсинки в отношении РФ, а также объявило персонами нон грата двух сотрудников финского посольства.

Россия высылает двух сотрудников посольства Финляндии в Москве
Фото: ТАССТАСС

"Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с безосновательным выдворением из Финляндии двух сотрудников посольства России в Хельсинки в рамках антироссийской санкционной кампании ЕС, а также конфронтационным курсом Финляндии в отношении России, включая поставки оружия киевскому режиму и покрывательство преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины", - говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

"Посол был уведомлен о том, что в качестве реакции на эти действия финских властей российской стороной принято решение о неприемлемости дальнейшего пребывания в Российской Федерации двух сотрудников персонала посольства Финляндии в Москве", - добавили в министерстве.

Политика,МИД России,ЕС,
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