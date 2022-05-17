МИД России рассказал о ходе переговоров в Киевом

Переговоры России и Украины застопорились, Киев фактически вышел из переговорного процесса. Об этом заявил заместитель главы МИД России Андрей Руденко, сообщает РИА «Новости».
«Нет, переговоры не продолжаются. Украина вышла фактически из переговорного процесса. Ни в каком виде (они не идут – прим. ред.)», - сказал Руденко.
Он также отметил, что ответа из Киева на российский вариант мирного соглашения так и не поступило.
Украина предоставила свой вариант соглашения по урегулированию на переговорах в Стамбуле 29 марта. Документ содержал в том числе предложения по гарантиям безопасности для Украины. Российская сторона изучила документ и передала свои предложения. 20 апреля советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что Киев получил российский вариант документа. Он отметил, что теперь Киев будет «изучать, сравнивать, делать выводы. В том числе политико-юридического характера».
Делегации России и Украины начали вести переговоры в первые дни после начала спецоперации РФ. В последний раз о прогрессе на переговорах Россия сообщала в конце марта. Спустя месяц президент РФ Владимир Путин говорил, что позиция украинских властей по условиям урегулирования кардинально изменилась. 6 мая в МИД РФ заявили, что прогресса в переговорах нет.
Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на прямом контакте с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, он готов говорить с Путиным, «только с ним, без его посредников». По словам Зеленского, переговоры должны вестись «на условиях диалога, а не на условиях ультиматумов».