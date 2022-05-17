МИД России рассказал о ходе переговоров в Киевом

Переговоры России и Украины застопорились, Киев фактически вышел из переговорного процесса. Об этом заявил заместитель главы МИД России Андрей Руденко, сообщает РИА «Новости».

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«Нет, переговоры не продолжаются. Украина вышла фактически из переговорного процесса. Ни в каком виде (они не идут – прим. ред.)», - сказал Руденко.

Он также отметил, что ответа из Киева на российский вариант мирного соглашения так и не поступило.

Украина предоставила свой вариант соглашения по урегулированию на переговорах в Стамбуле 29 марта. Документ содержал в том числе предложения по гарантиям безопасности для Украины. Российская сторона изучила документ и передала свои предложения. 20 апреля советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что Киев получил российский вариант документа. Он отметил, что теперь Киев будет «изучать, сравнивать, делать выводы. В том числе политико-юридического характера».

Делегации России и Украины начали вести переговоры в первые дни после начала спецоперации РФ. В последний раз о прогрессе на переговорах Россия сообщала в конце марта. Спустя месяц президент РФ Владимир Путин говорил, что позиция украинских властей по условиям урегулирования кардинально изменилась. 6 мая в МИД РФ заявили, что прогресса в переговорах нет.